Son Dakika
Fabrika işçilerine kadına yönelik şiddetle mücadeleyi anlattılar
Zonguldak’ta jandarma ekiplerince fabrika işçilerine kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme faaliyeti düzenlendi.
ZONGULDAK 28.01.2023, 10:41
Zonguldak’ta jandarma ekiplerince fabrika işçilerine kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme faaliyeti düzenlendi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Alaplı Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren raf fabrikasındaki çalışan 110 işçi; şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi. 5 milyon erkeğe farkındalık oluşturmak maksadıyla #KadınaElKalkamaz mottosuyla gerçekleştirilen etkinliği büyük ilgi gördü.