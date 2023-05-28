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Erdoğan’ın seçim zaferi Alaplı’da kutlandı
ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE SEÇİMİ KAZANMASININ ARDINDAN KUTLAMALAR BAŞLADI.
ZONGULDAK 28.05.2023, 23:28
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasının ardından kutlamalar başladı.
Resmi olmayan sonuçların ardından vatandaşlar Alaplı’da AK Parti Alaplı ilçe binasına adeta akın etti. AK Parti Alaplı İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlar daha sonra Çağlayan meydanındaki otoparkta kadar yürüdü. Kent merkezinde ayrıca bazı vatandaşlar araçları ile de konvoylar yaparak kutlama gerçekleştirdi.
Kutlamaların devam ettiği kentte ayrıca polis tarafından da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik önlemi alındı.