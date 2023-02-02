Dünya Sulak Alanları Günü’nde Filyos’ta buluştular

2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü, Zonguldak’ ta, ‘Şimdi Sulak Alanlarımızı İyileştirme Zamanı’ sloganı ile Filyos Kuş Cenneti’nde gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı.

Gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere; bitki ve hayvan çeşitliliği için önemli olan ormanlar kadar sulak alanların da önemine vurgu yapıldı. Sulak alanların binlerce tür canlıya ev sahipliği yaptığı vurgulandı. Öğrencilere, yerleşik ve göçmen kuşlar için büyük önem taşıyan Filyos Kuş Cennetinin, bölgede yaşayan insanlara da turizm, balıkçılık, tarım, hayvancılık ve saz üretim faaliyetleri ile geçim kaynağı olduğu ifade edildi. Ayrıca arazi çalışmasında öğrencilerle, flora ve fauna tespiti yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmaları istikametinde, DKMP Zonguldak Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen sulak alan faaliyetleri “Şimdi Sulak Alanlarımızı İyileştirme Zamanı” anlayışı ile hızla devam ediyor. Gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarla, sulak alanların sürdürülebilir bir anlayışla korunarak gelecek nesillere aktarması hedefleniyor.

Etkinliğe, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak İl Şube Müdürlüğü personeli, Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim görevlileri Dr. Öğr. Üyesi Faruk Çolak ve Arş. Gör. Dr. Ayşe Dilek Unan, Çaycuma TSO Fen Lisesi öğretmenlerinden Fatih Eroğlu ve öğrencileri katıldı.