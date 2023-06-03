Depremzede çocukları ZBEÜ’de ağırladılar

Zonguldak’ta depremzede çocuklar, ZBEÜ’nün Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından kampüste organize edilen ‘Minik Kalplere Büyük Dokunuş’ etkinliğinde unutulmaz anlar yaşadı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ‘Minik Kalplere Büyük Dokunuş Sosyal Sorumluluk Projesi’ kapsamında etkinlik düzenlendi.

Farabi Kampüsü Kapalı Spor Salonu önünde gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şemseddin Ziya Dağlı, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Seda Tapdık, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

35 öğrencinin görev aldığı etkinlikte, yaklaşık 50 depremzede çocuk üniversiteye geldi. Rektör Özölçer, aileleriyle birlikte etkinlik alanına gelen çocukları karşılayarak onlarla etkinlik öncesinde bir süre sohbet etti. Ardından Rektör Özölçer’le fotoğraf çektiren çocuklara etkinlik kapsamında Fen Fakültesi gezdirildi.

İlk olarak Kimya laboratuvarını gezen çocuklara Araştırma Görevlisi Dr. Timur Şanal, deney yapmanın püf noktalarını anlattı. Ardından Biyoloji Müzesini gezen çocuklar, hayvan fosillerini ilgiyle inceledi. Etkinlik kapsamında Mühendislik Fakültesi de ziyaret edildi. Burada, çocuklara Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne ait laboratuvarlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rıfat Hacıoğlu yönetiminde ve ilgili öğretim elemanları eşliğinde tanıtıldı. İlk olarak Arş. Gör. Egemen Belge robotlar hakkında bilgi verdi. Çocuklara, SUMO robotlara çizgi izleme eğitimi yaptırılmasının ardından quadkopter (uçan drone) çalışma prensibi cihaz üzerinde anlatılarak uygulamalı olarak gösterildi. Bunlara ek olarak, Elektrik Devre laboratuvarında Arş. Gör. Umut Emre Uzun tarafından, elektriğin ışığa nasıl dönüştüğünü göstermek için led yakma uygulaması yapıldı. Ayrıca frekans değişimi ile hoparlör ses çıkışının kontrolü ve osiloskop kullanılarak sesi görüntü olarak elde etme uygulamaları da gerçekleştirildi. Son olarak Arş. Gör. Rıdvan Keskin ve Arş. Gör. Dr. Seçkin Karasu tarafından Elektrik Makinaları laboratuvarında rüzgâr tribünü ile elektriğin nasıl üretildiği gösterildi.

Birim gezilerinin ardından etkinlik alanında müzik eşliğinde keyiflerince eğlenen çocuklar, tekerleme ve ritim atölyesi ile ebru standında çeşitli etkinliklere imza atarken, uçurtma uçurarak unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Etkinlik yaklaşık 3 saat sürdü.