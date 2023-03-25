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Depremzede ailelerle iftarda buluşuldu
ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİ KAYIKÇILAR MAHALLESİ'NDEKİ KYK YURDUNDAKİ DEPREMZEDELERE İFTAR YEMEĞİ VERİLDİ.
ZONGULDAK 25.03.2023, 21:22
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Kayıkçılar Mahallesi’ndeki KYK yurdundaki depremzedelere iftar yemeği verildi.
KYK yurdundaki iftar programına, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve eşi Fatma Tutulmaz, İlçe Kaymakamı Mehmet Göze, ZBEÜ Rektörü Prof.Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İl Jandarma Komutan Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Yüksel ve depremzede aileler katılım sağladı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Milletimizi büyük üzüntüye boğan deprem felaketi sonrasında ilimiz Çaycuma KYK yurdunda misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimizle, Valiliğimizce düzenlenen iftar buluşmasında oruçlarımızı birlikte açtık.”