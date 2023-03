Çaycuma’da sürü halinde gezen sokak köpekleri korkutuyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde sürü halinde gezen sokak köpekleri tehlike oluşturuyor.

İlçenin her köşesinde başıboş şekilde dolaşana sokak köpekleri tehlikeye davetiye çıkarıyor. Tehlike saçan ve her an ısırılmayla karşı karşıya kalan vatandaşlar durumu her ne kadar yetkililere iletse dahi sonuç alamadıklarını, kısırlaştırılan sokak köpeklerinin yeniden çevreye salındığını ifade ettiler.