Çaycuma’da 18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 18 Mart Çanakkale Şehitleri törenle anıldı.

Çaycuma Kaymakamlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma günü programı çerçevesinde Atatürk büstü önünde çelenk koyma töreni sonrası Kültür Merkezi’nde program gerçekleşti.

Kültür Merkezi’nde devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılan orotorya gösterisi salondan büyük alkış aldı.

Törene; Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, Çaycuma Sosyal Hizmetler Müdürü Tuncay Ünlütürk, protokol üyeleri, siyasi partililer, STK temsilcileri ve şehit yakınları katıldı.