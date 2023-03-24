Başkan Alan; “Evlatlarımızı Ramazan şenliğine bekliyoruz”

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Ramazan boyunca Uzunmehmet camii bahçesinde Cuma Cumartesi günleri Ramazan şenlikleri olacağını söyleyerek, bütün çocukları şenliğe davet etti.

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Uzunmehmet camiinde cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorunlarını yanıtladı. Başkan Alan, Ramazan dolayısıyla Uzunmehmet camii bahçesinde her cuma ve cumartesi günü akşamı Ramazan şenlikleri olacağını söyleyerek, herkesi şenliklere davet etti.

‘Evlatlarımızı şenliğe bekliyoruz’

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, “Her sene olduğu gibi bolluk bereket marifet ayı. Ramazan ayını büyük bir sevinçle karşıladık. Bu sene ki biraz buruk. Malum 6 şubatta meydana gelen arda arda Kahramanmaraş merkezli depremden sonra İster istemez çok büyük kaybımız var. Hep beraber yaşadık. Tabi bu ramazanın farkı kardeş şehir 12 Şubat ihtiyaçlarını karşılayıp en aza nasıl indiririz, adaptasyon sürecini nasıl hızlandırırız diye oradaki koordinasyon merkezinde ki talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Malumunuz depremzede vatandaşları da şehrimizde misafir ediyoruz. Yaklaşık 200 yakın aile var.1300 yakın depremzede var. Çocukların taleplerini karşılamak için gayret gösteriyoruz. Hayırsever arkadaşlarımız kumanya vermek isterse belediyemize bekleriz. Malumunuz bugün Ramazan şenliklerimiz başlıyor. Hava müsade ettiği sürece evlatlarımızı buraya şenliğe bekliyoruz”dedi.

‘Üniversiteyle iş birliği içerisindeyiz’

Üniversiteyle iş birliği içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Alan, “İş birliği yapıyoruz zaten. Üniversitemizle göreve geldiğimizde beri iş birliği içerisindeyiz. Kozlu, Kilimli Zonguldak Belediyeler olmak üzere, rektörümüze rektör yardımcımıza konuştuk. Teknik arkadaşlarımız bu süreci getiriyorlar. En sonunda niyete erince sizlere açıklama yapacağız”dedi.

‘Cumhurbaşkanımıza en çok oy kazandıracak kişiler gelsin’

Yarın olarak temayül ile ilgili konuşan Başkan Alan, “49 arkadaşımız başvuru yaptı. Çoğu da geldi ziyaret etti. Hepsi bizim dava arkadaşımız. Bu zenginlik bize umut ve daha iyiye gittiğimizi gösteriyor. Hanfendiler geliyor, genç kardeşlerimiz geliyor. Daha önde görev yaptığımız ağabeylerimiz geliyor. Bu da bizim zenginliğimiz. Hala vatandaşın umudu ak parti. O yüzden hayırlısıyla cumartesi günü güzel temayül olur. Ondan sonra bizlerde genel merkezimizin belirleyeceği beş kişiyi sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah 14 Mayıs’ta vatandaşımız da sandıkta iradesini gösterecektir. Bizde bir oy nasıl fazla alırız diye çalışmalarımıza başladık. Arkadaşlarımız Ramazan sebebiyle kesildi. Biz isteriz ki en iyi kabulü olan cumhurbaşkanımıza en çok oy kazandıracak kişiler olsun”diye konuştu.