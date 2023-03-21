Araç ve garaj yangında kullanılamaz hale geldi

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde garaj ve araç çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesine bağlı Kılıç Mahallesi’nde meydana geldi. Gece 02.00 sıralarında Kozlu Belediyesi itfaiye ekiplerine gelen ihbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler araç ve garaj yangınına müdahale etti. Yangından etkilenen olmazken araç ve garaj çıkan yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.