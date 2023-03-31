750 personele seçim güvenliği tedbiri eğitimi

Zonguldak’ta 750 personele seçim güvenliğine ilişkin alınacak tedbirlerin yer aldığı eğitim verildi.

Zonguldak’ta 23-30 Mart tarihleri arasında 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili eğitim verildi. "Seçim Güvenliğine İlişkin Alınacak Tedbirler" konulu eğitim Güvenlik Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Nihat Özdemir ve Polis Memuru Celal Deniz Avcı tarafından gerçekleştirildi. İl Merkezi ve ilçelerde görevli 750 personelin katıldığı eğitimde seçim güvenliği konuları ve alınacak tedbirler anlatıldı.