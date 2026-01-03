Bursa’dan her yıl yaklaşık 3 milyon yolcunun hava yolu ulaşımı için Sabiha Gökçen Havalimanı’na taşındığı B BUS hattı için yapılan ihale, kentte tartışma yarattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi şirketi Burulaş’ın gelirin yüzde 37’si oranındaki teklifine karşılık, İstanbullu firmaların yüzde 100 gelir teklif etmesi, Bursalı iş insanlarının tepkisine neden oldu. İş dünyası temsilcileri, bu teklifin sürdürülebilir olmadığını ve bunun bilet fiyatlarına yüzde 200’e varan zam olarak yansıyacağını savunuyor.

“Yolcu Bursa’nın Yolcusu, Gelir Bursa’da Kalmalı”

Bursalı sanayici ve iş insanları, Bursa’dan Sabiha Gökçen’e yolcu taşıma hakkının Bursa merkezli bir yapıda kalması gerektiğini vurguluyor. İş dünyasından gelen ortak öneri ise dikkat çekici:

"Bu hattın işletmeciliği Bursaspor çatısı altında yapılsın. Otobüsler yeşil-beyaz olsun. Hem fiyatlar makul kalsın hem de gelir Bursaspor'a kalıcı kaynak oluştursun."

Bu modelle hem kent ekonomisinin korunacağı hem de Bursaspor’a sürdürülebilir bir gelir kapısı açılacağı ifade ediliyor.

Nilüfer Çevikel: “Bu Hat Bursalıların Hakkıdır”

DOSABSİAD ve TÜGİAD’ın geçmiş dönem başkanlarından, tekstil sanayicisi Nilüfer Çevikel, B BUS ihalesine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Aynı zamanda Bursa Otogarı’nda 25 yıldır işletmeci olan Çevikel, Bursa’dan Sabiha Gökçen’e yılda yaklaşık 3 milyon yolcu taşındığını belirtti.

Çevikel, ihale sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bursa kamuoyu ve yerel irade seyrederken 29 Aralık’ta ihale yapılıyor. İhale İstanbul firmalarına gitme tehlikesiyle karşı karşıya. Eğer kamu iştiraki olacaksa bu iş için en doğru adres Bursaspor’dur. Otobüsler yeşil-beyaza boyanmalı ve işletme hakkı Bursaspor’a verilmelidir.”

“Yüzde 100 Gelir Teklifi, Yüzde 200 Zam Demektir”

İstanbul firmalarının sunduğu tekliflerin arka planına dikkat çeken Çevikel, şu uyarıda bulundu:

“Bir firma gelirin yüzde 100’ünü bırakmayı taahhüt ediyorsa, bu yüzde 200 zam yapacağı anlamına gelir. Ayrıca hiçbir ilde, başka bir kentin firması gelip bu hattı tarih boyunca almamıştır.”

Bu durumun Bursa halkı için ciddi bir mali yük oluşturacağı belirtiliyor.

Başkan Bozbey: “20 Milletvekili Devreye Girmeli”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de B BUS hattının Bursa’da kalması gerektiğini vurgulayarak milletvekillerine çağrıda bulundu. Bozbey, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“B BUS ile ilgili arzumuz; bu konunun sorun olmaktan çıkıp Bursa Büyükşehir Belediyesi ile sözleşmenin devam etmesidir. Özellikle 20 milletvekilimizden duyarlılık bekliyoruz. B BUS uygulamasının Sabiha Gökçen’e taşınmasını istiyoruz.”

Başkan Bozbey, hattın başka bir firmaya verilmesi halinde havalimanı ulaşım fiyatlarının artacağını, belediye olarak ise fiyat regülasyonu sağladıklarını vurguladı.

Bursa Kamuoyu Karar Bekliyor

Bursa–Sabiha Gökçen hattı için yapılacak tercih, sadece bir ihale sonucu değil; ulaşım maliyetleri, kent ekonomisi ve Bursaspor’un geleceği açısından da kritik görülüyor. İş dünyası ve yerel yöneticiler, hattın Bursa’da kalması için ortak irade çağrısı yapıyor.