Efsane dizi Kurtlar Vadisi’nin müziklerinin bestecisi Gökhan Kırdar, maç öncesinde sahne alarak taraftarlara adeta görsel ve işitsel bir şölen sundu. Kırdar, dizinin hafızalara kazınan eserlerinden “Cendere”yi seslendirirken tribünler hep bir ağızdan eşlik etti.

Yeşil-beyazlı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği performans sırasında marşlar da söylendi. Atkı şova katılan Kırdar, tribünleri selamlayarak coşkuya ortak oldu.

Dakikalarca ayakta alkışlanan sanatçının performansı, karşılaşma öncesinde stadyum atmosferini zirveye taşıdı.

Bursasporlu taraftarlar, müzik ve futbolun birleştiği bu özel anlarla maç öncesinde unutulmaz bir deneyim yaşadı.