Sakarya’da Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) işleyişinin anlatılması ve idare ile vatandaş arasındaki uyuşmazlıkların ele alınması amacıyla geniş katılımlı bir program düzenlendi. Toplantıya Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, denetçiler ve il protokolü katıldı. Programda vatandaşların şikâyet ve talepleri dinlendi.

Soru-cevap bölümünde söz alan 22 yaşındaki bir hukuk fakültesi öğrencisi, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında bazı iddialarda bulundu. Öğrenci, annesinin belediye başkanıyla özel bir ilişki yaşadığını öne sürdüğünü ve bu konuyu yargıya taşıdığını ifade etti.

Şikâyet sürecinin ardından baskı gördüğünü iddia eden öğrenci, belediye başkanı tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.

İddiaların ardından açıklama yapan Başkan Işıksu ise söz konusu beyanları “asılsız” ve “itibar suikastı” olarak nitelendirdi. Işıksu, 22 yaşındaki hukuk öğrencisi hakkında 50 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtığını duyurdu.

Olayla ilgili yargı sürecinin devam ettiği öğrenildi.