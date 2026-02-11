Açıklamada, özellikle sosyal medya üzerinden dolaşıma giren haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanırken, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu yönündeki iddialar da kesin bir dille yalanlandı.

Son günlerde bazı platformlarda, Ahlatcı Holding ve Ahmet Ahlatcı hakkında kara para ve kaçakçılık soruşturması başlatıldığı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildiği yönünde paylaşımlar yapılmıştı. Holding yönetimi, söz konusu iddiaların “asılsız ve dayanaktan yoksun” olduğunu belirterek hukuki hakların saklı tutulduğunu duyurdu.

Ahlatcı Holding tarafından 11 Şubat 2026 tarihinde yayımlanan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Ahlatcı Holding ve yöneticilerine ilişkin bazı iddiaların kamuoyuna yansıtıldığı görülmektedir. Özellikle sosyal medya hesaplarında paylaşılan söz konusu haberlerde dile getirilen kara para ve kaçakçılık soruşturması iddiaları gerek kurumlarımızın özellikle Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatcı’nın yakından uzaktan herhangi bir ilgisi ve ilişkisi yoktur. Bu çerçevede açık ve net bir şekilde ifade etmek isteriz ki; söz konusu paylaşımlar asılsızdır, dayanaktan yoksundur ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Ahlatcı Holding, kuruluşundan bu yana tüm faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası ticaret kurallarına ve sektör regülasyonlarına tam uyum içerisinde sürdürmektedir. Bu kapsamda bilinmesi gereken en önemli gerçek şudur ki; kapalıçarşı piyasasındaki kayıt dışı ekonomiyi faturalandırarak kayıt içine alan kişi Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatcı’dır.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda; şeffaflık, hesap verebilirlik, etik iş yapma anlayışı ve sürdürülebilirlik ilkeleri temel önceliğimizdir. Güçlü iç denetim, uyum ve risk yönetimi mekanizmalarımız; ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde işletilmektedir.

Ahlatcı Holding, Anadolu’nun köklü ticaret kültüründen beslenen dürüstlük ve güven anlayışını kurumsal yapısının merkezine yerleştirmiştir. Üretim, yatırım, ihracat ve istihdam yoluyla ülke ekonomisine katkı sunan, kalıcı ve sorumlu bir yatırımcı olarak faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir.

Gerçek dışı ve spekülatif içeriklere karşı hukuki haklarımız saklıdır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli tüm adımlar atılacaktır.

Ahlatcı Holding, dün olduğu gibi bugün de etik, şeffaf ve hukuka uygun iş yapma anlayışından taviz vermeden yoluna devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ahlatcı Holding”