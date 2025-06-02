Geçtiğimiz sezon Türkiye’de 475 bin ton olan zeytinyağı üretiminin bu yıl 250-300 bin ton civarında kalacağı tahmin ediliyor. Ancak İspanya’da 1 milyon 700 ila 1 milyon 800 bin ton, Tunus’ta ise 450 bin ton gibi yüksek rekoltelerin gerçekleşmesi durumunda, Türkiye’deki fiyatların aşağı yönlü hareket edeceği öngörülüyor.

Panelde ayrıca Ayvalık’ın dünya çapında kaliteli zeytinyağı üretiminde önemli bir merkez olduğuna dikkat çekildi. Bölgede, zeytin ve zeytinyağının yanı sıra zeytin reçeli, zeytin lokumu, zeytin çiçeği kolonyası gibi inovatif ürünlerin de üretildiği, hatta yakında zeytinli Türk kahvesinin piyasaya sürüleceği bilgisi paylaşıldı.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen isim, Ayvalık’ın bu alandaki kültürel ve gastronomik önemine dikkat çekerken, katılımcı konuşmacılar ise zeytinyağında markalaşmanın, ürün kalitesinin korunmasının ve bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının gerekliliğini vurguladı.