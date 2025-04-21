Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zeytin üretilen tarım alanlarında yaptıkları incelemelerde çiftçileri uyarılarda bulundu.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, zeytinde pamuklu bit zararlısı ile mücadele zamanının geldiğini ifade etti. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "Zeytin Bahçelerinizi kontrol ederek pamuklu bit zararlısı varsa çiçeklenme başlamadan ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapılması gereklidir." diyerek üreticileri bahçelerindeki zeytin ağaçların kontrol etmelerini istedi.