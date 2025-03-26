Zelenskiy, Suudi Arabistan’da ABD heyetinin Rusya ve Ukrayna ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliği ve enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulmasına ilişkin varılan anlaşmanın yürürlüğe girdiğini duyurdu. Ancak Rusya’nın bu anlaşmaları manipüle etmeye başladığını belirterek, bu sürecin hassasiyetine dikkat çekti.

ABD’den Silah ve Yaptırım Desteği Talebi

Zelenskiy, Rusya’nın anlaşmaları ihlal etmesi durumunda ABD Başkanı Donald Trump’tan silah desteği ve Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar talep edeceğini ifade etti. “ABD tarafı, bu anlaşmaların kendi açıklamalarından sonra yürürlüğe girdiğini düşünüyor. Ancak Rusya'nın bu düzenlemelere uyacağına güvenmiyorum” diyen Ukrayna lideri, ülkesinin anlaşmaları uygulamak için her türlü adımı atacağını ancak ihlallerin güçlü bir yanıtla karşılanacağını vurguladı.

ABD yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılara ilişkin belirli tesislerin hedef alınmaması gerektiğini içeren bir liste sunduklarını belirten Zelenskiy, ABD’nin Rusya’nın tarım ve gübre ihracatına küresel erişimini kolaylaştıracak bir maddeyi Ukrayna lehine yapılan açıklamalara eklemediğini söyledi. “Bu durum, yaptırımların ve Ukrayna’nın pozisyonunun zayıflatılması anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye Ateşkeste Gözlemci Olabilir

Zelenskiy, Karadeniz’de ateşkesi gözlemlemek için Türkiye’nin, enerji altyapısına yönelik ateşkes için ise Orta Doğu ülkelerinin sürece dahil olabileceğini ifade etti. Ancak bu ülkelerle henüz resmi bir görüşme gerçekleştirilmediğini belirtti.

Öte yandan, ABD'nin Ukrayna’ya yönelik değerli madenler konusunda genişletilmiş bir anlaşma taslağı sunduğunu açıklayan Zelenskiy, söz konusu taslağı detaylı inceleme fırsatı bulamadığını dile getirdi. Ayrıca, ABD’nin Ukrayna’nın nükleer enerji sektörüne daha fazla dahil olmasına ilişkin bir önerinin bu taslakta yer almadığını sözlerine ekledi.