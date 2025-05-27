Batı Karadeniz’in doğusu ile Yozgat, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Öte yandan, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu durum görüş mesafesini düşürebileceği gibi, hava kalitesinde de olumsuzluklara yol açabilir.

Sıcaklıklar Değişiyor

Hava sıcaklıklarının, iç ve batı bölgelerde biraz düşerek mevsim normalleri civarına gerilemesi bekleniyor. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi.

Rüzgâr Uyarısı

Rüzgarın genel olarak güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, Güneydoğu Anadolu’da 40-60 km/saat hıza ulaşan kuvvetli rüzgarlar görülebilir. Ege Bölgesi’nde ise rüzgar kuzeybatı ve batıdan esecek; Güney Ege kıyılarında zaman zaman kuvvetli olacak.

Bazı İllerde Hava Durumu ve Sıcaklıklar

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 23°C

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı, 21°C

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 27°C

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30°C

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, 31°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 20°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 22°C Yurtta Sağanak Alarmı: Bazı Bölgelerde Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 23°C

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, 37°C

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yağış ve toz taşınımına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.