Hava sıcaklığı: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgar: Genellikle kuzeydoğu, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 40

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakası kıyıları kısa süreli sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 44