Hava sıcaklığı: Marmara ile Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmeyen hava sıcaklıklarının, diğer bölgelerde artmaya devam etmesi bekleniyor.



Rüzgar: Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 33

İstanbul: Parçalı bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 43