İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”, “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma” ve “kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlamaları yer alıyor.

Hakkında yakalama kararı çıkarıldığı sırada yurt dışında olduğu öğrenilen Enes Batur’un, Türkiye’ye giriş yaptığı esnada havalimanında polis ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenilirken, Batur’un emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.