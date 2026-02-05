Hastaneden yapılan açıklamada, operasyonun planlandığı şekilde sorunsuz tamamlandığı ve Özkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ameliyatı gerçekleştiren ekipten Prof. Dr. Onur Yaprak, operasyon sonrası yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin dört gözle beklediği ameliyatı bugün başarıyla gerçekleştirdik. Ameliyat sırasında beklenmeyen herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Hastamız bu geceyi yoğun bakımda geçirecek. Yarın uyandırma sürecini deneyeceğiz. Her şey yolunda giderse yüksek ihtimalle yarın ekstübe etmeyi planlıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Yaprak, normal şartlarda yoğun bakım süresinin bir ila iki gün, hastanede yatış süresinin ise iki ila üç hafta arasında değiştiğini de belirtti.

Kardeşinden Duygusal Mesaj: “Haberler Harika”

Kritik ameliyatın ardından Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Umut Özkan mesajında,

“Haberler harika çok şükür. Resmen mutluluktan uçacağım havalara. Allah’ım sen büyüksün. Gelmiş geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.

Donör Salih Kıvırcık’tan İlk Paylaşım

Ufuk Özkan’a karaciğer bağışında bulunan ismin, daha önce aynı projede birlikte çalıştığı oyuncu Salih Kıvırcık olduğu öğrenildi. Kıvırcık, donörlük karşılığında herhangi bir ücret almadığını da açıklamıştı.

11 saat süren operasyonun ardından sosyal medya hesabından hastane odasından bir fotoğraf paylaşan Salih Kıvırcık, gönderisine,

“11 saatlik ameliyatımız bitti. Şimdi zorlu bir süreç bizi bekler” notunu düştü.