İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında komedyen Hasan Can Kaya, “Reynmen” adıyla tanınan şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile rapçi Emirhan Çakal’ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada 1 şüphelinin arandığı, 9 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Yakalama kararı bulunan isimler arasında yer alan Enes Batur, hakkında çıkan haberler sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddialara yanıt verdi.

“Hakkımda, bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan bir soruşturmaya ilişkin haberler nedeniyle, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isterim ki; söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, içeriğiyle ilgili net bilgi sahibi değilim.

Halihazırda önceden planlanmış, söz konusu soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmayan, tamamıyla sosyal medyaya içerik üretmek amacıyla gerçekleştirilen bir dizi video çekimi için 25 gündür yurt dışında bulunmaktayım. Bu süreç sonunda, planlandığı şekilde ülkeme dönüş yapacağım.

Hukuki çerçevede yanıt vermeye ve gerekli iş birliğini göstermeye hazırım. Soruşturmanın gizliliği gereği, bu aşamada daha fazla detay paylaşmam mümkün değildir.

Kamuoyundan, yanıltıcı, spekülatif ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesini önemle rica ediyorum.

Saygılarımla,

Enes Batur”