Başarılı operasyon sonrası Özkan’ın ilk sözleri

Başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçiren Özkan, yoğun bakımdan çıkarak hayranlarına ve sevenlerine teşekkür etti. Ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 saat süren cerrahi müdahaleyi gerçekleştiren doktor ekibine övgüde bulunan Özkan, şunları söyledi:

"Herkese çok teşekkür ederim. Gözümü açalı 5-6 saat oldu. Çok kıymetli doktorlarım Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek inanılmaz bir iş başardılar. Başta eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya teşekkür ediyorum. Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz."

Kıvırcık’tan hastane odasından mesaj

Özkan’a karaciğerini vererek hayati bir destek sağlayan Kıvırcık, ameliyat sonrası 11 saat süren zorlu bir sürecin ardından dinlenmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kıvırcık, şunları paylaştı:

"Zorlu bir süreç devam ediyor. Bu süreçte kimseye cevap veremiyorum. Çok yakında dualarınızla daha iyi olacağım."

Kıvırcık’ın bu fedakârlığı, sağlık camiasında ve sosyal medyada büyük takdir toplarken, Özkan’ın da hızlı bir şekilde sağlığına kavuşması bekleniyor. Doktorlar, her iki tarafın da ameliyat sonrası durumunun stabil olduğunu ve kontrollü şekilde iyileşmelerinin sürdüğünü belirtti.