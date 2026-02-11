“Bir yanlışlık var” açıklaması

Gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan Ahmet Ahlatcı, söz konusu kararı yeni öğrendiğini ifade ederek, iddiaları reddetti. Ahlatcı, “Kara parayla işimiz olmaz. Kapalıçarşı’da ayaklı borsayı faturalandıran adamım. Bir yanlışlık var. Eminim bu karar en kısa zamanda kaldırılacaktır.” dedi.

Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre, Ahlatcı hakkında kara para ve kaçakçılık iddiaları kapsamında soruşturma yürütüldüğü ve bu çerçevede yurt dışına çıkış yasağı uygulandığı ifade ediliyor.

Fortune 500’de üç şirket

10 farklı sektörde faaliyet gösteren Ahlatcı Holding, son yıllarda finansal büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Holding bünyesindeki üç şirket Fortune 500 Türkiye listesinde yer alıyor:

Ahlatcı Kuyumculuk, 2023 yılında 147,7 milyar liralık net satışla listede 9’uncu sıraya yerleşti.

Ahlatcı Metal Rafineri, 72,7 milyar liralık satış hacmiyle 13’üncü sırada yer aldı.

Kargaz Doğalgaz ise Fortune 500 listesine giren bir diğer grup şirketi oldu.

Soruşturmanın içeriğine ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi.