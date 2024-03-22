Tokat Belediyesi'nde uzun yıllar hizmet verdikten sonra emekli olan 3 çocuk babası Hacı Mehmet Acar, ilerleyen yaşına rağmen şehir içi hatta çalışmaya devam ediyor. Yolcularının her sabah dualarıyla işlerine uğurlayan, akşamları da dualarla evlerine gönderen 65 yaşındaki Acar, müşteri memnuniyetini daima ön planda tutuyor. Onun samimi ve içten duaları, yolcularıyla arasında özel bir bağ oluşturuyor.



İşini ve insanları sevdiğini söyleyen Hacı Mehmet acar, “Onlar güzel insanlar. Hoş oluyorlar. Şu ana kadar da herhangi bir tepki falan bir şey de almadım. Hatta bazen ben unuttuğum zaman kaptan sen dua edecektin, unuttun mu diyorlar. Hatırlatıyorlar. Ben de memnun oluyorum. Güzel insanlardan istirhamım var. Onları biz seviyoruz, dua ediyoruz. Yalnız biz insanız, beşeriz, hata yaparız. Onlardan affetmelerini, hoşgörülü olmalarını istirham ediyorum" şeklinde konuştu.

Yolcuları da Acar'ın dualarından ve pozitif enerjisinden oldukça etkileniyor. Ona karşı aynı samimiyetle yaklaşan yolcularıyla birlikte, her gün güzel bir yolculuk deneyimi yaşandığını ifade ediyor.

Tokat'ın sevimli şoförü Hacı Mehmet Acar, yaptığı işteki samimiyeti ve insan sevgisiyle çevresinde hayranlık uyandırmaya devam ediyor.