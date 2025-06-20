TOBB’un yayımladığı verilere göre 2025’in ilk beş ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 azalarak dikkat çekerken, kooperatif sayısında ise yüzde 26,7’lik bir düşüş yaşandı. Buna karşın kurulan gerçek kişi ticari işletmelerin sayısı yüzde 16,1 oranında arttı. Bu durum, özellikle küçük sermayeli bireysel girişimcilerin ekonomiye katılımında artış yaşandığını gösteriyor.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 12 artışla 2024'e göre yükselirken, kapanan kooperatiflerde yüzde 5,1’lik artış görüldü. Gerçek kişi ticari işletmelerin kapanışında ise yüzde 9,5’lik azalış dikkat çekti. Bu veri, bireysel girişimlerin daha dirençli bir yapı sergilediğine işaret ediyor.

Mayıs ayında yıllık bazda kurulan şirket sayısı yüzde 13 oranında düşerken, kooperatiflerde yüzde 32,5 gibi çarpıcı bir azalış yaşandı. Buna karşın kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 artış gösterdi. Aynı ayda kapanan şirketler bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 5,9, kapanan kooperatifler yüzde 23,3 artarken, kapanan bireysel ticari işletmelerde yüzde 8,7’lik düşüş kaydedildi.

Öte yandan aylık bazda kıyaslama yapıldığında Mayıs 2025’te, Nisan ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 15,5’lik bir artış yaşandı. Gerçek kişi işletmelerde bu artış yüzde 19,7, kooperatiflerde ise yüzde 48,1 olarak gerçekleşti. Ancak kapanan işletmelerde de artış gözlemlendi: Kapanan şirket sayısı yüzde 13,2, kooperatifler yüzde 32,1 ve bireysel ticari işletmeler yüzde 4,7 arttı.

Mayıs ayında kurulan toplam 8 bin 956 şirket ve kooperatifin yüzde 87,8’i limited, yüzde 10,1’i anonim ve yüzde 2,1’i kooperatif şirketlerden oluştu. Coğrafi dağılıma bakıldığında şirketlerin yüzde 37,3’ü İstanbul’da, yüzde 11’i Ankara’da ve yüzde 6,3’ü İzmir’de kuruldu. Bu ay Ardahan’da ise hiç şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Sermaye verilerine göre Mayıs ayında kurulan şirketlerin toplam sermayesi, Nisan ayına kıyasla yüzde 37,7 oranında arttı. 2025'in ilk beş ayında kurulan 45 bin 749 şirket ve kooperatifin büyük çoğunluğunu limited şirketler oluşturdu. 40 bin 66 limited şirket toplam sermayenin yüzde 57’sini, 4 bin 825 anonim şirket ise yüzde 43’ünü temsil etti.

Sektörel dağılım incelendiğinde ise Mayıs ayında en fazla şirket kuruluşu ticaret, inşaat ve imalat sektörlerinde gerçekleşti. Toplamda 2 bin 973 şirket ve kooperatif ticaret sektöründe, bin 322’si inşaat, bin 67’si ise imalat alanında kuruldu. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerin büyük bölümü de yine inşaat (710), ticaret (341) ve imalat (89) sektörlerinde yer aldı.

Aynı ayda kapanan şirket ve kooperatiflerin dağılımında da ticaret sektörü başı çekti. Bin 62 şirket ve kooperatif toptan ve perakende ticaret ile motorlu taşıtların onarımı alanında faaliyet gösteriyordu. Bunu 426’sı imalat ve 295’i inşaat alanında olanlar takip etti. Kapanan gerçek kişi işletmelerin ise büyük bölümü ticaret (433), inşaat (174) ve imalat (91) sektörlerinde yoğunlaştı.

TOBB verileri, şirketleşmede bir miktar yavaşlama yaşanmasına rağmen bireysel girişimcilikte canlılık olduğunu ortaya koyarken, sektörlerin genel olarak ticaret, inşaat ve imalat ekseninde şekillendiğini gösteriyor.