Yurdun büyük bölümünün parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz’in doğusunda yağış etkili olacak. Yağışların Orta Karadeniz kıyıları ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yağmur, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ve Sakarya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı uyarısında bulundu. Ayrıca Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu’nun güneyinde rüzgârın zaman zaman 40-70 km/saat hızla esmesi bekleniyor.

Buzlanma ve sis tehlikesi

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görüleceği tahmin edilirken, sürücüler başta olmak üzere vatandaşların dikkatli olması istendi.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği, yılbaşı gecesi ve ilk günlerinde soğuk havanın etkisini sürdüreceği belirtiliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumu

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı, 1°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, 6°C

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 9°C

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı, 5°C

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, 13°C

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, 14°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, 9°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, 10°C

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, -7°C

Yılbaşı planı yapacaklar dikkat

Uzmanlar, yılbaşı gecesi dışarıda planı olanların soğuk hava, yağış ve kuvvetli rüzgâra karşı tedbirli olmasını, özellikle kar yağışı beklenen bölgelerde ulaşımda aksamalara karşı dikkatli davranılmasını öneriyor.