Bankaların kredi kartı harcamaları karşılığında tüketicilere tanımladığı para puanların, yıl sonunda haber verilmeden silinmesi hukuka aykırı bulunuyor. Tüketiciler, kendilerine önceden bilgi verilmeden sıfırlanan para puanlar için tüketici hakem heyetlerine başvurarak haklarını geri alabiliyor.

Para Puanlar Bilgilendirme Yapılmadan Silinemiyor

Kredi kartı kampanyaları kapsamında tüketicilere tanımlanan para puanlar, yıl sonu bilanço ve muhasebe işlemleri gerekçe gösterilerek sıfırlanabiliyor. Ancak uzmanlara göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, tüketiciye sunulan her hizmette açık ve önceden bilgilendirme yapılması zorunlu.

Bu kapsamda, para puanların yıl sonunda silinecek olması durumunda bankaların SMS, mobil bildirim veya e-posta yoluyla tüketiciyi bilgilendirmesi gerekiyor. Aksi halde yapılan işlem tüketicinin aleyhine sayılıyor.

Silinen Para Puanlar Kazanılmış Hak Sayılıyor

Uzmanlar, para puanların tüketici açısından kazanılmış hak niteliği taşıdığına dikkat çekiyor. Bilgilendirme yapılmadan bu puanların silinmesi durumunda, tüketiciler uğradıkları zararın tazminini talep edebiliyor.

Özellikle yıl sonuna doğru çok sayıda tüketicinin, biriken para puanlarının silinip silinmediğini öğrenmek için başvuruda bulunduğu belirtiliyor. Bu durum, uygulamanın yaygın olduğuna işaret ediyor.

Bazı Kartlarda Para Puanlar Yeni Yıla Devrediliyor

Yüksek limitli ve yıllık aidatı yüksek olan bazı özel kredi kartlarında ise para puanların yeni yıla devredildiği görülüyor. Ancak piyasadaki kartların büyük çoğunluğunda, tüketicinin bilgisi olmadan yıl sonunda puanların sıfırlandığı ifade ediliyor.

Uzmanlara göre bu durum, kartlar arasında tüketici aleyhine eşitsiz bir uygulama oluşturuyor.

Hakem Heyetine Başvuru Yolu Açık

Habersiz şekilde silinen para puanlar için tüketiciler, ikamet ettikleri yerdeki tüketici hakem heyetlerine başvurarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep edebiliyor. Başvurularda, bilgilendirme yapılmadığını gösteren belgeler ve kart hareketleri önemli delil niteliği taşıyor.

Tüketicilere Uyarı

Uzmanlar, tüketicilere yıl sonu yaklaşırken şu uyarılarda bulunuyor:

Kredi kartı kampanya şartları dikkatle incelenmeli

Bankadan gelen bildirimler kontrol edilmeli

Para puanların son kullanım tarihleri takip edilmeli

Habersiz silme durumunda gecikmeden hakem heyetine başvurulmalı

Sonuç olarak, bankaların para puanları sessizce silme uygulamasına karşı tüketicinin yasal hakları bulunuyor ve bu haklar kullanılarak maddi kayıplar geri alınabiliyor.