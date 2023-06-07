GMIS Genel Başkanı Hakan Yeşil, işçi alımı sürecinin devam ettiğini açıkladı.

GMIS Genel Başkanı Hakan Yeşil İşçi alımı hakkında açıklamalarda bulundu. Yeşil, işçi alımı sürecinin devam ettiğini seçimden kaynaklı aksama olduğunu söyledi. Yeşil, yeni oluşturulan kabinede göreve yeni gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nı ziyaret edeceklerini konu hakkında bilgiler verileceğini aktardı. Yeşil, ”Cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz bin işçi sözü vermişti arkasından yaptığımız görüşmelerde bunu iki bine çıkarttı bizlere verdikleri sözleri tuttular ve bunu kararname olarak yayınladılar. Yetkiyi de Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne verdiler. Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü işçinin ne şartlarda alınacağını, nasıl alınacağı konuda usul ve esaslar üzerine çalışma yapıyor ve onu da nihai sonuca ulaştırmak üzere dün yaptığımız görüşmelerde ortaya çıkacak. Yeni bir bakanımız geldi bakanımızda bu süreçle ilgili tabii bir katkısı olacaktır. Sayın bakanımıza da önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili görüşme talep edeceğiz. Sürecin çok uzamayacağını düşünüyorum. Çünkü yedinci ay sekizinci ay gibi bu arkadaşlarımızın işçi alınmanın bitirilmesi hedefleniyor. Şu anda orada seçimlerin araya girmesi sebebiyle ufak bir aksama var ama kesinlikle bir sorun yok” dedi.