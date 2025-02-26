Strateji belgesinin üçüncü amacı olan "Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Artırılması" çerçevesinde, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarının önlenmesi için bankacılık ve bilişim sistemleri üzerindeki denetimler artırılacak.

Yeni düzenlemelere göre, ATM'lerden işlem yapabilmek için yüz görüntüsü, ATM güvenlik kamerası tarafından tespit edilebilir olacak. Yüz görüntüsü belirlenemeyen kişiler, ATM cihazlarından işlem yapamayacak. Ayrıca, ATM güvenlik kameralarının kayıtları en az iki yıl süreyle saklanacak. Banka ve elektronik ödeme kuruluşlarında ise hesap açarken çipli kimlik belgesi doğrulaması yapılması zorunlu olacak.

Bakanlık, bankalara ait hesaplarda işlenen suçlarla ilgili belirli bir süre askıya alma uygulaması getirecek. Suça konu menfaate el konulması durumunda, mağdurlara iade yapılacak. Yargısal süreçlerde, Cumhuriyet savcısı veya hakim tarafından istenilen belgeler 10 gün içinde gönderilmediğinde banka ve finans kuruluşlarına idari para cezası uygulanacak.

Telefon aboneliklerine yönelik yeni düzenlemeyle, tüm telefon abonelik kayıtları güncellenecek. Güncellenmeyen hatlar ise iletişime kapanacak. Türk vatandaşları en fazla üç, yabancı uyruklular ise bir mobil hat kullanabilecek. Dolandırıcılık suçlarında kullanılan telefon hatları kesilebilecek. Ayrıca, telefon operatörlerine yönelik, yargısal süreçlerde istenen bilgilerin 10 gün içinde sağlanmaması durumunda idari para cezası uygulanacak. Bu düzenlemeler, suçların önlenmesi ve güvenliğin artırılması amacıyla önemli adımlar olarak dikkat çekiyor.