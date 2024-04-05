MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Yaklaşık 10 yıl önce, dünyaya tanıtıldığı ilk günden bu yana B segmentinin ve özellikle de SUV sınıfının en önemli temsilcilerinden olan Renault Captur, yepyeni görünümü ve donanımı ile yollara çıkıyor. Yeni Renault Captur, full hybrid de dâhil olmak üzere beş farklı motor seçeneğiyle sunuluyor. OYAK vizyonu ve desteği ile Türkiye’de başlattığımız elektrifikasyon devrimi ve SUV sınıfındaki yeni atılımımız, Yeni Renault Captur ile devam edecek. Gerçekleştirilen dünya lansmanının ardından Yeni Renault Captur’u E-Tech full hybrid ve içten yanmalı versiyonlarıyla bu yılın üçüncü çeyreğinde kullanıcılarımızla buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Kompakt dış boyutları ve geniş iç mekânı sayesinde hem şehir içi hem de şehir dışı kullanım için duyulan gereksinimlere aynı derecede uyum sağlayan modüler bir yapıya sahip.

Çok yönlülük, çift renkli gövde ve cömert iç mekân gibi özelliklerini koruyan Yeni Renault Captur; sahip olduğu bu özellikleri yeni ileri teknoloji donanımları ile entegre ediyor. Yeni Esprit Alpine donanım seviyesiyle iç ve dış tasarımda daha zarif ve sportif bir karakter ortaya koyan Yeni Renault Captur’un iç mekânını ise yeni döşemeler ve yeni ekranlar süslüyor. Yeni elektronik mimari, öngörülü hibrit sürüş fonksiyonu ve Seviye 2 otonom sürüş özelliğiyle Aktif Sürüş Yardımcısı da dâhil olmak üzere en güncel sürüş yardımcılarıyla güvenliği yeni seviyelere taşıyor.

Yeni Renault Captur, satışa sunulduğu pazara bağlı olarak 145 BG E-Tech full hybrid versiyonu da dâhil olmak üzere beş motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Daha fazla sürüş keyfi ve daha dinamik bir sürüş için şasi ve hidrolik direksiyonu yeniden tasarlanırken, versiyona bağlı olarak sunulan Extended Grip sistemi tüm sürüş koşullarında yol tutuşunu optimize ediyor.

Dış Tasarım: Daha Dinamik Bir Görünüm

Yeni Rafale Grisi renk ve Esprit Alpine donanım seviyesiyle sergilenen Yeni Renault Captur, premium tarzıyla daha atletik bir görünüm ortaya koyuyor. Ön cephesi çok sayıda yansımanın oluşturduğu ışık oyunlarıyla dikkat çekerken; yeni ışık imzası, 14 olası konfigürasyon sunan çift renkli gövdesi ve hem aerodinamiği iyileştiren hem de motor ve frenlerin soğumasını sağlayan hava girişleri, modele estetik bir görünüm kazandırıyor. Donanım seviyesine göre sunulan üç farklı opsiyon ile Yeni Renault Captur’un dış görünümü daha da dikkat çekici hale geliyor.

6 farklı gövde rengi bulunan Yeni Renault Captur için isteğe bağlı olarak çift renk şeması da sunuluyor. Kişiselleştirmeyi daha da ileriye taşıyan opsiyonel Dış Renk Paketi; ön ve arka tampon altı kaplamaları, yan çıtalar ve kapı aynaları için renk seçeneklerini içeriyor. Zengin dış aksesuar çeşitliliği ile yan aydınlatma, basamaklar, çeki demiri, bisiklet taşıyıcısı ve arkadan aydınlatmalı kapı eşikleri dâhil olmak üzere, sipariş üzerine veya satış sonrası bayi üzerinden temin edilebiliyor.

İç Tasarım: Daha Keyifli Bir Sürüş ve Daha Gelişmiş Bir Deneyim

Yeni Renault Captur’un dış görünümünde sahip olduğu üst sınıf tasarım iç mekânına da yansıyor. OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ve 10,25 inçe kadar yeni gösterge ekranları ile modelin iç mekânı daha modern bir görünüme kavuşuyor. Tüm donanım seviyelerindeki yeni döşemeler, kalite algısını yukarıya çekiyor. Yeni Esprit Alpine donanım seviyesi çok sayıda sportif tasarım ayrıntısıyla kullanıcıları özel bir sürüş deneyimine davet ediyor. B segmentinde dünyada bir ilk olan Android Automotive 12 sistemi ile günümüzün en gelişmiş araç içi teknolojisini kullanıma sunuyor.

Yeni Renault Captur’da MULTI-SENSE ayarlarına merkezi dokunmatik ekran veya direksiyon üzerindeki düğme üzerinden erişiliyor. Dijital gösterge paneli için dört görünüm, beş widget, hız göstergesi ekranı için 8 renk ve kapı panellerindeki LED ortam aydınlatması şeritleri için 48 renk arasından seçim yapılabiliyor.

Kabin, toplam 24,7 litre saklama alanı ile gelişmiş bir işlevsellik sunuyor. Kızaklı arka koltuk özelliğinin sağladığı 221 mm’lik arka koltuk diz mesafesi ve 616 litre (536 dm3 VDA) bagaj hacmi sınıfının en iyi değerini sunuyor. Ayrıca arka koltuk sırası tamamen ileri itildiğinde 132 litre (114 dm3 VDA) ek bagaj hacmi oluşuyor.

Çok Enerjili Motor Çeşitleri

Yeni Renault Captur, modern ve verimli güç-aktarma sistemleriyle şehirde, otoyolda veya şehirlerarası yollarda keyifli bir sürüş deneyimi sağlıyor. 145 HP gücündeki E-Tech full hybrid motoru, 105 gr/km ile yakıt verimliliği ve CO2 emisyonu açısından en yüksek standartları karşılıyor. Ayrıca şehir içinde şarj stresi olmadan tam elektrikli bir otomobil kadar sessiz bir sürüş tecrübesi yaşatıyor. Ayrıca tam hibrit güç-aktarma sistemleri ile sadece 18 inç jantlarla isteğe bağlı olarak sunulan Extended Grip sayesinde tutuş her tülü yol koşulunda optimize edilebiliyor.

MULTI-SENSE ve Extended Grip ile Farklı Sürüş Modları

Merkezi ekrandan erişilebilen MULTI-SENSE; ECO, SPORT, COMFORT ve MYSENSE olmak üzere dört sürüş modunu içeriyor. Direksiyon sertliği ve motor tepkisi olmak üzere sürüş karakteri ile birlikte iç aydınlatma ve gösterge ekranının rengi her mod için değişiyor.

Güvenlik ve Sürüş Yardımları: En İyi Aktif ve Pasif Güvenlik Seviyesi

Yeni Renault Captur, sahip olduğu ileri teknolojilerle pasif ve aktif güvenlik açısından fark yaratıyor. Güvenlik, sürüş ve park olmak üzere üç kategoriye ayrılan 28 adet yeni nesil sürüş yardımcısı (ADAS) içeriyor. Ayrıca Güvenlik Koçu, daha dikkatli sürüş için kişiselleştirilmiş tavsiyeler sağlıyor.