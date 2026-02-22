İstanbul’un en nezih mekanlarından Ziya Şark Sofrası’nda düzenlenen iftar programı, samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşti. Mekânın işletmecisi, başarılı iş insanı Nihat Bingöl, misafirleri kapıda karşılayarak örnek bir ev sahipliği sergiledi. Özenle hazırlanan iftar menüsü ve titiz organizasyon davetlilerden tam not aldı.

İftar programında konuşan Ekovitrin Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu, Ekovitrin’in 26 yıllık istikrarlı yolculuğuna dikkat çekerek: “Ekovitrin bir dergiden öte büyük bir aile. 26 yıldır ilk günkü heyecanımızı kaybetmeden yolumuza devam ediyoruz. Bu başarı; emek, inanç ve ekip ruhunun eseridir.” dedi.

Başkan Yardımcısı ve Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata ise yayıncılıkta sürdürülebilirliğin önemine vurgu yaparak: “Ekovitrin Dergisi 26. yılında da kesintisiz şekilde her ay raflarda ve dijital platformlarda okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. Aynı şekilde ekovitrin.com da güncel ve güvenilir haber anlayışıyla yayın hayatını kararlılıkla sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.

Yayın Kurulu Üyesi Bilal Koçak: “Ekovitrin çatısı altında oluşturduğumuz dayanışma kültürü bizi daha da güçlendiriyor. Hep birlikte daha nice yıllara ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Çalışanların aileleriyle birlikte katıldığı iftar programı, hem kurumsal dayanışmayı pekiştirdi hem de Ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik ruhunu yansıttı. Keyifli sohbetler eşliğinde geçen gece, hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

26 yıldır ekonomi, iş dünyası ve güncel gelişmeleri okurlarıyla buluşturan Ekovitrin Medya Grubu, köklü yayıncılık geleneğini dijitalleşen medya dünyasında da güçlenerek sürdürmeye devam ediyor.