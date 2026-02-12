Toplantıda partililere hitap eden iki bakan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek yeni görevlerinde kararlılık ve tevazu vurgusu yaptı.

Gürlek: “Adaletin Yüzyılı İçin Katkı Sunacağız”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kendisine duyulan güven dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını sunarak, Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkat çekti. Gürlek, “Şahsıma güvenerek bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. AK Parti iktidarının 23. döneminde adaletin yüzyılını inşa etme hedefi doğrultusunda elimizden gelen katkıyı sunacağız” ifadelerini kullandı.

Çiftçi: “Makamlar Geçici, Hizmet Kalıcıdır”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise konuşmasında göreve başladıklarını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Çiftçi, görev anlayışında tevazu ve samimiyetin esas olacağını vurgulayarak, “Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevimize başladık. Bu şerefli görevi bize layık gördüğü için şükranlarımı arz ediyorum. Makamların gelip geçici olduğunu biliyorum. Önemli olan bu emaneti layıkıyla taşıyabilmek ve günü geldiğinde şerefli bir şekilde devredebilmek” dedi.

Toplantı, partililerin yoğun katılımıyla gerçekleşirken, yeni kabine üyelerinin mesajları “Türkiye Yüzyılı” ve hizmet vurgusu etrafında şekillendi.