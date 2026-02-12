İslam coğrafyasının farklı bölgelerinden gelen katılımcılara “hoş geldiniz” diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, dünyada stratejik bağlantıların her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurguladı. Ulaştırmanın yalnızca mal ve insan hareketliliğini sağlamadığını, aynı zamanda kalkınma, rekabet gücü ve bölgesel entegrasyonun temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

İslam dünyasının Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Orta Doğu’ya uzanan geniş coğrafyasıyla büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Erdoğan, bu potansiyelin etkin ve bütünleşmiş ulaştırma ağlarıyla stratejik güce dönüştürülebileceğini ifade etti.

“Küresel hava taşımacılığında merkez konumundayız”

Türkiye’nin ulaştırma alanındaki yatırımlarına değinen Erdoğan, Marmaray, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projelerle küresel ticaret hatlarının tahkim edildiğini söyledi. Modern demiryolu hatlarının yük ve yolcu taşımacılığında önemli ilerleme sağladığını, liman yatırımlarıyla deniz taşımacılığı kapasitesinin artırıldığını kaydetti.

Havacılık alanındaki atılımların Türkiye’yi küresel hava taşımacılığında önde gelen merkezlerden biri haline getirdiğini belirten Erdoğan, Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Projesi ile tarihi İpek Yolu’nun modern bir anlayışla yeniden canlandırıldığını dile getirdi.

“İİT ülkeleriyle entegrasyonu güçlendireceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırma yatırımlarını yalnızca ulusal çerçevede değerlendirmediklerini vurgulayarak, hedeflerinin İİT üyesi ülkelerle entegrasyonu güçlendirmek, sınır aşan koridorları geliştirmek ve ortak projelerle katma değer üretmek olduğunu ifade etti.

Toplantı kapsamında üye ülkeler arasında ulaştırma hatlarını güçlendirecek bir yol haritası oluşturulması, uluslararası platformlarda dayanışmanın artırılması ve Türkiye’nin dönem başkanlığında bir ulaştırma bağlantısallığı strateji belgesi hazırlanması yönünde kararlar alındığını aktardı.

Alınan kararların etkin uygulanabilmesi için teknik toplantıların sürdürülmesi ve takip mekanizmalarının titizlikle işletilmesinin önemine işaret eden Erdoğan, toplantının hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti.