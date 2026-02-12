İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dede’nin Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/332 sayılı soruşturma kapsamında 10 Şubat 2026 tarihinde mahkemeye sevk edildiği belirtildi. Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2026/17 D. İş sayılı kararıyla “çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan tutuklandığı ifade edildi.

Açıklamada, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, geçici bir tedbir olarak Hasbi Dede’nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Soruşturma ve yargı sürecinin devam ettiği bildirildi.