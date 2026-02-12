İşte metni yeniden kurgulanmış, akıcı ve haber dili güçlendirilmiş hali:

Bakan Göktaş: “15 Yaş Altına Sosyal Medya Düzenlemesi Geliyor”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesinde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, teklifin yakın zamanda Meclis’e sunulacağını açıkladı. Göktaş ayrıca, “Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Modeli”nin pilot uygulamasının başladığını ve 2027’de tüm Türkiye’de hayata geçirileceğini bildirdi.

Bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göktaş, aile odaklı politikaların güçlendirilmesine yönelik yeni adımları anlattı.

15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi

Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin küresel bir sorun haline geldiğini ifade eden Göktaş, 2024-2028 Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı kapsamında dijital çağda aileyi güçlendirmeye yönelik önemli adımlar atıldığını söyledi.

15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesinin son aşamaya geldiğini belirten Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medya platformlarının gerekli teknik altyapıya sahip olduğunu biliyoruz. Kimin kullanıcı olduğunu tespit edebileceklerini kendileri de ifade ediyor. Yasal düzenlemenin ardından yönetmelik çıkarılacak ve uyum süreci verilecek.”

Amaçlarının çocukları dijital risklerden korumak olduğunu vurgulayan Göktaş, ailelerin de sürece aktif katılım göstermesi gerektiğini belirtti.

“Çocuklarımızı korumakta kararlıyız”

Çocukların odak süresinin son 10 yılda yüzde 30 azaldığını ve ortalama 8 saniyeye düştüğünü ifade eden Göktaş, dijital risklere karşı dört stratejik hedef belirlediklerini açıkladı:

Farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları

Koruyucu ve önleyici mekanizmaların güçlendirilmesi

Dijital risklere karşı müdahale ve destek sistemlerinin kurulması

Yasal ve kurumsal altyapının güçlendirilmesi

Çocuk dostu içeriklerin artırılmasının da öncelikli hedefler arasında yer aldığını dile getiren Göktaş, güvenli dijital ortamların oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

İBB kreşleri açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir kreşte yaşandığı iddia edilen şiddet olayına da değinen Göktaş, söz konusu kreşin bakanlık denetiminde olmadığını belirtti. Olayın bakanlığa resmi olarak bildirilmediğini ifade eden Göktaş, ruhsatlı kurumların bu tür durumlarda ilgili makamlara bilgi vermekle yükümlü olduğunu söyledi.

“Aile ve Nüfus 10 Yılı” dönemi başladı

2025’in “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, sürecin 2026-2035 yıllarını kapsayacak şekilde “Aile ve Nüfus 10 Yılı” olarak devam edeceğini açıkladı.

Türkiye’nin genç nüfus avantajını korumayı hedeflediklerini belirten Göktaş, 65 yaş üstü nüfus oranının yüzde 11’e ulaştığını ve yaşlanma eğiliminin sürdüğünü kaydetti.

“Amacımız genç ve dinamik nüfus yapımıza sahip çıkmak ve ülkemizin rekabetçi konumunu güçlendirmek. Aileyi merkeze alan ve aile içindeki her bir ferdi güçlendiren çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Modeli geliyor

Bakan Göktaş, sosyal yardım sisteminde köklü bir dönüşümü hedefleyen “Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Modeli”nin pilot uygulamasının başlatıldığını açıkladı.

Model kapsamında hanede yaşayan bireylerin özelliklerinin dikkate alınacağını belirten Göktaş, hanenin gelirinin belirlenen seviyeye tamamlanacağını söyledi.

Pilot uygulamanın bazı illerde sürdüğünü kaydeden Göktaş, 2027 yılında modelin tüm Türkiye’de yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Yeni sistemle birlikte sosyal desteklerin daha bütüncül ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.