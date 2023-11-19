Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2023 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında belirlenen havzalarda 2023 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla hazırlanan tebliğ kapsamında ödemeler, ruhsatlı üretici olup yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak için kamu veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve 2023 üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilere kilogram başına 30 kuruş olarak yapılacak.

Yaş Çay Fark Ödemesi desteği Mart ayında üreticilerin hesaplarına yatırılacak.