Yargıtay, kamuoyunda büyük yankı uyandıran Narin Güran cinayeti davasında kararını verdi. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde öldürülen Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafından oy birliğiyle onandı.

Dosya kapsamında yargılanan ve itirafçı olarak bilinen sanık Nevzat Bahtiyar hakkında ise önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay, Bahtiyar’a verilen “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını bozdu. Yüksek Mahkeme, Bahtiyar’ın “öldürmeye yardım etmek” suçundan yeniden yargılanmasına hükmetti.

Cinayet Süreci ve Yargılama

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, 8 Eylül tarihinde bulunmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 23 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında anne, ağabey, amca ve komşularının da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

İddianamenin kabul edilmesiyle başlayan davada, 28 Aralık 2024’te görülen karar duruşmasında, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Yargıtay’dan Net Mesaj

Yargıtay’ın kararıyla birlikte, cinayetin asıl failleri olarak değerlendirilen aile üyeleri hakkında verilen en ağır ceza kesinleşirken, itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar için yeni bir yargılama süreci başlamış oldu.