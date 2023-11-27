İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan bir olan Alibeyköy Barajı, yağışlı havalardan olumlu etkilendi. Baraj doluluk oranı hızlı bir artışla son 14 gün içinde yüzde 17.66’dan yüzde 29.98’e yükseldi. Sazlıdere Barajında ise doluluk oranı yüzde 2.92’den yüzde 9.37’ye yükseldi. Doluluk oranındaki en fazla artış Elmalı barajında yaşandı. İki hafta önce yüzde 20.32 olarak ölçülen doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 46.67 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı yüzde 47.37 ile Ömerli Barajı oldu. Kuraklık nedeniyle adeta kuruyan Papuçdere barajı yüzde 6.64’lük doluluk oranıyla en düşük doluluk oranına sahip baraj olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Barajlarının güncel doluluk oranları

Ömerli %47.37

Elmalı % 46.67

Istrancalar % 40.79

Darlık % 39.37

Alibeyköy % 29.98

Terkos %13.46

Büyükçekmece % 9.61

Sazlıdere % 9.37

Kazandere % 8.8

Papuçdere % 6.64