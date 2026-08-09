Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamalarının, Türkiye'nin iki devletli çözüm konusundaki kararlı tutumunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Üstel, 'Bugün yapılması gereken, geçmişte sonuç vermemiş formülleri yeniden gündeme taşımak değil, Kıbrıs'ın mevcut gerçeklerini dikkate alan yeni bir anlayış ortaya koymaktır' dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamalarını büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının haklarını, geleceğini ve siyasi iradesini doğrudan ilgilendiren mesajları dolayısıyla Fidan'a teşekkür etti.

Fidan'ın ortaya koyduğu yaklaşımın Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tutumunu bir kez daha açık biçimde gösterdiğini ifade eden Üstel, Fidan'ın, 'Bizim için esas çözüm, iki devletli çözümün hayata geçmesidir. İdeal çözüm bu. Bizim durduğumuz yer bu' sözlerinin Kıbrıs meselesinde yeni bir sayfanın açılması gerektiğine yönelik güçlü bir mesaj olduğunu kaydetti.

'Kıbrıs Türk halkının varlığını yok sayan anlayış çözüm üretemez'

Bakan Fidan'ın Kıbrıs Türk halkının egemen, eşit ve bağımsız duruşuna ilişkin ifadelerini son derece değerli bulduğunu vurgulayan Üstel, Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik tutumunun da açık olduğunu belirtti. Fidan'ın, 'Rum kesimini devlet olarak tanımıyoruz' ve 'Sen Kıbrıs Türkünün hakkını tanımazsan ben de senin devlet varlığını tanımam. Sen 1960'ta kurulan devlet değilsin' sözlerine işaret eden Üstel, bu açıklamaların Kıbrıs Türk halkının yıllardır karşı karşıya kaldığı siyasi eşitsizliğin uluslararası alanda açıkça dile getirilmesi bakımından önem taşıdığını söyledi. Üstel, 'Kıbrıs Türk halkının hakkını, iradesini ve varlığını yok sayan bir anlayışın kalıcı bir çözüm üretmesi mümkün değildir. Bugün yapılması gereken, geçmişte sonuç vermemiş formülleri yeniden gündeme taşımak değil, Kıbrıs'ın mevcut gerçeklerini dikkate alan yeni bir anlayış ortaya koymaktır' ifadelerini kullandı.

'Devletimizi yüceltmek ve hak ettiği yere taşımak önceliğimizdir'

KKTC hükümetinin sorumluluğunun yalnızca Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmakla sınırlı olmadığını belirten Üstel, devletin güçlendirilmesi, ülkenin kalkındırılması ve halkın refahının artırılmasının da öncelikleri arasında bulunduğunu kaydetti. Üstel, 'Devletimizi yüceltmek, ülkemizi kalkındırmak, halkımızın refahını artırmak ve KKTC'nin dünyada hak ettiği saygın yeri almasını sağlamak bizim en önemli önceliklerimizdendir' dedi.

Ülkenin ekonomik gücünü artırmak, altyapısını geliştirmek, üretim ve yatırımları desteklemek amacıyla çalıştıklarını ifade eden Üstel, Türkiye ile yürütülen güçlü iş birliğinin de bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde büyük önem taşıdığını vurguladı.

'Türkiye'nin kararlı duruşu bizim için son derece değerli'

Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini her platformda savunmasının kendileri açısından önemli bir güven ve güç kaynağı olduğunu belirten Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ortaya koyduğu siyasi irade ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın uluslararası alanda verdiği mesajların Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından son derece değerli olduğunu ifade etti.

Bakan Fidan'ın Ada'daki barış ve istikrarın Türk askerinin varlığı sayesinde korunduğuna ilişkin değerlendirmesine de değinen Üstel, bunun Kıbrıs'ın güvenlik gerçeklerinin ortaya konması açısından önemli olduğunu kaydetti. Üstel, 'Sayın Hakan Fidan'a, Kıbrıs Türk halkının haklı davasına ve devletimizin geleceğine yönelik ortaya koyduğu kararlı tutumdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.