Ocak ayında yabancılar 49,95 milyar dolar tutarında alım, 47,95 milyar dolar tutarında satım yaptı. Böylece ay genelinde Borsa İstanbul’a anlamlı bir yabancı girişi yaşandı. En çok alım ve satım yapılan hisseler, Borsa İstanbul verileri baz alınarak hazırlanan tablolarda yer aldı. Toplam alım ve satım içindeki paylar ise ilk 10 hisseye göre hesaplandı.

Endekslerden Güçlü Performans

Borsa İstanbul, Ocak ayında %22,88’lik yükseliş kaydederek yatırımcı güveninin güçlendiğine işaret etti. Endeks genelindeki bu güçlü performansta;

Enflasyon görünümüne ilişkin iyimser beklentiler,

Faiz indirim sürecinin devam edeceğine yönelik öngörüler,

Makroekonomik verilerdeki görece dengelenme

belirleyici oldu.

Getiriler ve Sektörel Görünüm

En çok alınan ve satılan hisselerin getirileri, 6 Şubat 2026 piyasa kapanışı itibarıyla hesaplandı. Endeks ve sektör performansları incelendiğinde, yükselişin genele yayıldığı ve birçok sektörde pozitif seyrin korunduğu gözlendi.

Risk İştahı Artıyor

Enflasyondaki düşüş eğilimi, para politikasında gevşeme beklentileri ve siyasi cephede tansiyonun görece azalması; hem yerli hem de yabancı yatırımcıların risk iştahını artıran başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor.

Görünüm Pozitif

Genel tablo, 2026 yılına daha dengeli ve temkinli bir iyimserlikle girildiğini gösterirken, hisse senedi piyasasında toparlanma eğiliminin güç kazandığına işaret ediyor. Mevcut beklentilerin karşılık bulması halinde, Borsa İstanbul’daki yukarı yönlü trendin yılın geri kalanında da devam edebileceği değerlendiriliyor.

Özetle, belirsizliklerin azaldığı, makroekonomik verilerin istikrar sinyalleri verdiği ve para politikasında yumuşamanın gündeme geldiği bu dönemde, Borsa İstanbul’da iyimserliğin sürmesi ve pozitif seyrin korunması bekleniyor.