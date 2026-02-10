Cuma günü iki ülke arasında gerçekleştirilen ilk görüşmelerin yapıcı bir çerçevede geçmesi, BIST 100 endeksinin pozitif açılmasında etkili oldu.

Petrol fiyatlarının yüksek seyrini korumasına rağmen, jeopolitik gerilimin azalması TL varlıklar açısından rahatlatıcı bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Analistler, 14.000 puanı ilk direnç seviyesi olarak izlediklerini belirtiyor.

Haftanın ana gündem maddesi ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Perşembe günü açıklayacağı yılın ilk Enflasyon Raporu olacak. Ocak ayında yüzde 5’e yaklaşan enflasyon sonrası, TCMB’nin yüzde 16’lık yıl sonu hedefine ulaşmasının zorlaştığı düşünülüyor. Bu durum, raporda tahminlerin yukarı yönlü revize edilmesine işaret edebilir.

Uzmanlar, Borsa İstanbul’un haftaya pozitif başlamasına rağmen, Merkez Bankası’nın vereceği mesajların ardından yönünü daha net bir şekilde belirleyeceğini kaydediyor. Dolardaki değer kaybı, portföy çeşitlendirmeleri ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının faiz politikalarındaki esneklik, yabancı yatırımcı ilgisini artırıyor. Son dönemde yabancı girişlerinin artması, TL varlıkların küresel piyasalara olan hassasiyetini de yükseltmiş durumda.