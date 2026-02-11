Ons Altın: Yükselişle 5 049–5 057 dolara yakın seviyelerde işlem gördü.
11 Şubat 2026 Çarşamba – Güncel Altın Fiyatları (Satış)
(*Veriler ekonomi haber kaynakları ve piyasa tablolarına göre derlenmiştir.)
Gram altın: Yaklaşık 7.090–7.100 TL civarı
Çeyrek altın: ~12.100 TL
Yarım altın: ~24.200 TL
Tam altın: ~47.700 TL
Cumhuriyet altını: ~48.200 TL
Gremse altın: ~119.800 TL
Ons altın (spot): Yaklaşık 5.056 USD
Altın fiyatları iç ve dış piyasalardaki döviz kuru ile küresel altın fiyatlarındaki değişimlere göre gün içinde dalgalanabilir.