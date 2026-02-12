WhatsApp tarafından yapılan açıklamada, “100 milyondan fazla kullanıcının özel ve güvenli iletişimden mahrum bırakılmaya çalışılması geriye doğru bir adımdır ve Rusya’daki insanların güvenliğini azaltabilir. Kullanıcıların bağlantılarını sürdürebilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” denildi.

Kremlin’den “Yasalara Uyun” Mesajı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Meta’nın Rus mevzuatına uyması ve yetkililerle diyalog kurması halinde faaliyetlerine devam edebileceğini belirtti.

Peskov, “Eğer şirket uzlaşmaz bir tutum sergiler ve Rus yasalarına uyum sağlamaya hazır olmadığını gösterirse, o zaman hiçbir şansı yok” ifadelerini kullandı.

Kısıtlamalar Ağustos’ta Başladı

Rusya’nın internet düzenleme kurumu Roskomnadzor, Ağustos ayında WhatsApp ve bazı yabancı mesajlaşma platformlarına yönelik kısıtlamalar getirmişti. Kurum, söz konusu platformları “dolandırıcılık ve terörizm vakalarında kolluk kuvvetleriyle bilgi paylaşmamakla” suçlamıştı.

Aralık ayında ise Roskomnadzor, Rus yasalarını ihlal etmeye devam ettiği gerekçesiyle WhatsApp’a yönelik kademeli kısıtlama kararlarını genişlettiğini duyurmuştu. Açıklamada, platformun terör eylemleri, faillerin devşirilmesi ve çeşitli suç faaliyetleri için kullanıldığı iddia edilmişti.

Meta 2022’den Bu Yana “Terör Örgütü” Listesinde

Meta, 2022’den bu yana Rusya’da “terör örgütü” olarak listeleniyor. Bu kapsamda Instagram ve Facebook ülkede engellenmiş durumda ve söz konusu platformlara yalnızca VPN aracılığıyla erişilebiliyor.

Rus yetkililer, Snapchat, Facebook, Instagram ve YouTube gibi birçok yabancı sosyal medya platformuna da kısıtlamalar getirirken, yerli mesajlaşma uygulaması MAX’i aktif şekilde destekliyor.

Gelişmeler, Rusya’da dijital iletişim özgürlüğü ve veri güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.