Şirketin sürdürülebilir ve akıllı şehir vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen proje, mobilite çözümlerini yalnızca ulaşım aracı olmanın ötesine taşıyarak veri odaklı ve yüksek teknoloji destekli sistemlere dönüştürmeyi amaçlıyor. Tripy Mobility tarafından geliştirilecek ileri teknoloji araç sensörleri sayesinde çevresel verileri yüksek hassasiyetle algılaması planlanıyor. Araçların gömülü kontrol üniteleri ile milisaniyeler seviyesinde karar verebilmesi ve uçtan uca yazılım mimarisiyle optimize edilmiş akıllı sürüş teknolojilerinin test edilmesine imkân sağlaması hedefleniyor.

Yerli mühendislikle mobilitede yeni test altyapısı

MİA Teknoloji’nin mühendislik yetkinliği ile Tripy Mobility’nin yenilikçi mobilite yaklaşımını bir araya getiren proje, yerli mühendislik kabiliyetlerinin geliştirilmesine katkı sunarken, geleceğin akıllı ulaşım sistemlerine yönelik teknoloji üretim kapasitesini de güçlendirmeyi hedefliyor. Projenin aynı zamanda akıllı şehir altyapıları ve sürdürülebilir mobilite çözümleri alanında yeni kullanım senaryolarının geliştirilmesine zemin hazırlaması bekleniyor.

MİA Teknoloji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tripy Mobility için Araç Üzeri Sürüş Donanımı ve Yazılım Entegrasyonu Ar-Ge Projesi isimli yazılım projesi, Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından iletilen bildirim sonrasında 01.02.2026 proje başlangıç tarihi ile onaylanmıştır. Proje bütçesi 37.450.000,00 TL olup, ilgili proje 12 ay içerisinde tamamlanacaktır. Proje kapsamında araç; sensörler, kontrol üniteleri, gömülü sistemler ve yazılım bileşenleriyle donatılarak kapsamlı bir Ar-Ge ve test platformuna dönüştürülecektir. Bu dönüşüm süreci, donanım yerleşiminden yazılım mimarisine kadar uçtan uca bir mühendislik çalışmasını kapsamaktadır. Böylece araç, basit bir taşıma aracı olmaktan çıkarak sürüş teknolojilerinin test edildiği bütünleşik bir araştırma ve geliştirme sistemine evrilecektir. Ar-Ge projelerimizin geliştirilmesi ve sayısının artırılması yönündeki çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.”