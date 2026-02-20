KVKK’dan yapılan açıklamada, incelemenin özellikle çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunması ve çocukların yüksek yararının gözetilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Kurul, sosyal medya platformlarının çocuklara yönelik kişisel veri işleme yöntemleri ve aldıkları önlemler hakkında detaylı bilgi toplayacak.

Açıklamada, “Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında re’sen inceleme başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

KVKK’nın başlattığı bu adım, sosyal medya platformlarında çocukların güvenliğinin ve kişisel verilerinin korunmasının artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.