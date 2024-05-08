Kadın voleybolunun yıldız isimlerinden Hande Baladın’ın kariyerine odaklanan “Baladın” belgeseli yarın Red Bull TV’de izleyicinin beğenisine sunulacak. Voleybol severlerin merakla beklediği yapım Red Bull sporcusu Hande Baladın’ın kariyerindeki dönüm noktaları, oyuncunun öne çıkan özellikleri ve günlük rutinlerine değiniyor. Kariyeri boyunca orta oyuncu, pasör çaprazı ve smaçör olarak görev alan hem hücumda hem de savunmada üst düzey bir performans sergileyen Baladın’ın mevkilere adaptasyonu ve maçlara hazırlık süreci, belgeselde dikkat çeken noktalar arasında yer alıyor.



Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren yıldız oyuncu Hande Baladın, “Bu belgeseli Red Bull ile birlikte yaparken en büyük amacımız voleybolu daha geniş kitlelere yayabilmek ve daha fazla sevilmesini sağlamaktı. Benim için unutulmaz bir tecrübe oldu. Gösterime girecek belgesel için çok heyecanlıyım ve izleyicilerin tepkilerini de merakla bekliyorum” dedi.



Belgeselde Hande Baladın’ın yanı sıra voleybol dünyasının önde gelen isimleri TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Eczacıbaşı Dynavit’in yıldızları Tijana Boskovic ve Simge Aköz de yer alıyor.