Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de

Yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk olarak teknik direktörlük değişimine giden Fenerbahçe, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho’yu özel uçakla İstanbul’a getirtti. Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapan Mourinho daha sonra alandan ayrıldı.

Akşam saatlerinde ise Ülker Stadyumu’nda taraftara açık imza töreni düzenlendi. Maraton Tribünü’ne kurulan platformda "The Special One Welcome to Fenerbahçe. The World’s Biggest Sports Club" yazısı yer aldı. Tribünlerdeki yerlerini alan sarı-lacivertli taraftarlar çalan marş ve şarkılarla eğlenirken, Mourinho ve Fenerbahçe adına tezahüratlarda bulundu.

Ali Koç: "Dünya tarihinin gördüğü en iyi ilk 5 hocadan bir tanesi"

Deneyimli teknik adam, Başkan Ali Koç ile birlikte futbolcu çıkış tünelinden sahaya adımını atarken, karşı tribünde yer alan platforma yürüdü. Bu sırada tribünlerde meşaleler yanarken, yoğun alkışla destek verildi. İmza töreninde ilk olarak konuşma yapan Başkan Ali Koç, "Kurulduğumuzdan bu yana uzun yıllar maçlarımızı oynadığımız mabedimizde bu tarihi güne hoş geldiniz. Bugün kulübümüz adına çok önemli, çok kıymetli, tarihi bir adımı camiamızla birlikte adım atıyoruz. İnşallah Allah sonunu hayırlı getirir. Teknik Direktörümüz Mourinho’ya hepiniz adına, milyonlarca Fenerbahçeli adına, dünyayı sarsan bu büyüklüğe, bu eşsizliğe hoş geldin diyorum. Kendisi tartışmasız yaşayan, hayatta olmayan tüm hocalar adına dünya tarihinin gördüğü en iyi ilk 5 hocadan bir tanesi. Fenerbahçe’mizin geleceği için, Fenerbahçe’mizin şampiyonlukları için bizi tercih etmiştir. Kendisi dünyanın en büyük kulüplerinde 4 kez ‘Yılın Teknik Direktörü’ ödülünü kazanmış, ulusal ve uluslararası kulvarda 27 kupa kazanmış. Dünyada UEFA Kupası’nı 3 kez kaldırmış hoca olmuş ve adını dünya futboluna yazdırmış, dünya markası olmuş bir teknik direktörümüz vardır. Bugün attığımız bu imza Fenerbahçe’yi taşımak istediğimiz seviyenin yer almayı hedeflediğimiz kulvarların müjdesidir. Başka kulüplerdeki, başka liglerdeki winner hoca konumunu burada da gösterecektir" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho: "Asıl önemli olan Fenerbahçe"

Açıklamalarından önce tribünleri selamlayan Jose Mourinho, kendisine duyulan ilgi ve sevgiye teşekkür ederek şunları söyledi:

"Adım Fenerbahçe’yle geçtiğinden beri sevgiyi derinden hissettim. Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferle bu büyük sevgiyi hisseder ama ben başında bu büyük sevgiyi hissedebiliyorum. Aynı zamanda bana büyük bir sorumluluk veriyor. Sizlere söz veriyorum; şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı benim bir derim gibi, bir kemiğim gibi. Futbol sizler, bizler için bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğiniz en iyi yerlerden bir tanesindeyim. Başkanımızı tanıdığım günden bu yana, buraya gelmeyi sizlerden çok istedim. Sizler çok büyük taraftar grubusunuz. Sizlerin bu tutkusu için buraya gelmeyi çok istedim. Türk futbolu için, Türkiye ligini geliştirmek için yardımcı olmak için burada çalışmak istiyorum. En önemlisi ne Türk futbolunu geliştirmek, ne de Türkiye Süper Ligi’ni geliştirmek. Asıl önemli olan Fenerbahçe."

Başkan Koç, taraftarla hocanın gönül bağı imzası olması için her bir tribünden taraftarı sahneye çağırarak, ilk imzası Fenerbahçe formasına atıldı. Daha sonra Mourinho kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan imzayı attı.

Stadyumda yapılan imza törenini yaklaşık 30 bin taraftar takip ederken, Portekizli teknik adam törenin sonunda tek tek tribünleri dolaşarak taraftarları selamladı.