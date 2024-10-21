Moda dünyasının en ünlü şovlarından Victoria’s Secret Fashion Show, 6 yıl aranın ardından unutulmayacak bir gösteriyle geri döndü. Heyecanla beklenen defile, kıyafetleri, aksesuarları ve sürpriz dünyaca ünlü isimlerle yılın en görkemli şovuna imza attı. New York'ta düzenlenen ve 2018'den bu yana ilk kez gerçekleştirilen Victoria's Secret Fashion Show podyumunda marka ve defileleri ile özdeşleşmiş ikonik modeller ve ünlü yeni nesil birçok model geceye damga vurdu.

İlkler ve efsaneler bir arada yaşandı

Victoria’s Secret Fashion Show 2024'ün açılışını Gigi Hadid yaparken, podyumların efsane isimleri Kate Moss, Carla Bruni, Doutzen Kroes ve Tyra Banks de güzellikleriyle büyüleyici anlar yaşattı. Defileye katılacak isimler arasında adı açıklanmayan Bella Hadid, kırmızı bir takım ve yine kırmızı renkte tüylerden yapılmış gösterişli paltosuyla uzun süre uzak kaldığı podyumlara geri döndü. Victoria’s Secret için en çok podyuma çıkan model olarak rekor kırdıktan sonra 2018’de emekli olan 43 yaşındaki Adriana Lima da podyumda göz kamaştırdı. Adriana Lima yıllar sonra geri döndüğü podyumda duygusal anlar yaşadı. Öte taraftan, Victoria's Secret, 2021'den beri ortaya koyduğu "kapsayıcılık" anlayışıyla yeni defilesinde büyük beden model Ashley Graham'e de yer verdi. 2024 Victoria Secret Fashion Show'un ilklerinden biri de trans modeller Alex Consani ve Valentina Sampaio'nun podyumda yürümesi oldu.

Defilede Adriana Lima, Irina Shayk, Kate Moss, Bella Hadid, Eva Herzigova, Anok Yai, Awar Odhiang, Blesnya Minher, Devyn Garcia, Doutzen Kroes, Gigi Hadid, Imaan Hammam, Liu Wen, Paloma Elsesser, Taylor Hill, Alex Consani, Andreea Diaconu, Anthi Fakidari, Barbara Palvin, Candice Swanepoel, Jasmine Tookes, Jessie Aiana, Josephine Skriver, Lila Moss, Maty Fall, Mika Schneider, Neelam Gill, Victoria Evseeva, Vittoria Ceretti, Behati Prinsloo, Joan Smalls, Kai Soleil, Layla Etengan, Mathilda Gvarliani, Mayowa Nicholas, Paula Soares, Rianne Von Rompaey, Valentina Sampaio, Xu Wei, Alaato Jazyper, Ashley Graham, Alessandra Ambrosio, Carla Bruni, He Cong, Isabeli Fontana, Jill Kortleve, Rania Benchegra, Sun Mizrahi, Vivienne Rohner, Grace Elizabeth, Mia Armstrong, Rianne Von Rompaey, Tyra Banks gibi ünlü isimler ve modeller yer aldı.

Victoria's Secret defilesinde müziğin yaşayan efsanesi CHER, TYLA ve K-Pop grubu Blackpink'ten LISA sahne aldı. Ünlü şarkıcılar, modeller podyumda yürürken en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Türkiye’den de Dilan Çiçek Deniz yer aldı

Victoria's Secret Fashion Show 2024, Türkiye’den de önemli iki ünlüyü ağırladı. Defileyi izleyenler arasında yer alan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, şov öncesindeki Pembe Halı’da yürüyenler arasındaydı. Dilan Çiçek Deniz modacı Hakan Yıldırım’ın özel olarak tasarladığı elbisesiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Victoria’s Secret Fashion Show 2024 öncesi düzenlenen seçkin Pembe Halı’da seçkin isimlerle yer alan Deniz, ardından özel davetlilerle birlikte moda dünyasında ikonikleşmiş şovu izledi. Moda fenomeni Rachel Araz Kiresepi de Victoria’s Secret’ın özel davetlisi olarak bu muhteşem şovu yerinde izleyenler arasında yer aldı. Kiresepi’de yine ünlü modacı Hakan Yıldırım’ın özel tasarım elbisesi ile şovun en şıkları arasındaydı. Şovu VIP konuklar için ayrılan en ön sırada izleyen ikili unutulmaz anları hayranları ile sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yeni koleksiyonlar satışa sunuldu

Defile bir ilki daha gerçekleştirdi ve ilk kez Victoria's Secret'ın Instagram hesabından canlı olarak yayınlandı.